Kiralık araçla kablo çalan 3 kişi tutuklandı

03.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:30

Manisa'nın Kula ilçesinde çalıntı 272 kilogram bakır kablo ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kula'da 1 Şubat Cumartesi günü Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkiinde şüpheli bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda kiralık olduğu tespit edilen 64 BC 117 plakalı araçta 3 kişiyi kıskıvrak yakalamıştı. Kablolar ile birlikte yakalanan Orhan A. (23), Ramazan A. (28) ve Muzaffer K. (24), Kula Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alınmıştı. Kiralanan araçtaki 272 kilogram dışı soyulmuş satışa hazır bakır kabloya da el koyulmuştu.



Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, şüphelilerin kabloları Kütahya'nın Şaphane ilçesinden çaldıkları tespit edildi. 3 şüpheli, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaptıkları incelemelerde şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği noktaları tespit ederken, Gediz Adliyesine sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA