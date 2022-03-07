Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Çorum'da bir işyerinden kiralık araçla çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir işyerinden kiralık araçla çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezindeki bir işyerinden çaldıkları malzemeleri kiraladıkları araçla saat 01.00-07.00 arasında 7 seferde bir hurdacıya taşıyan 3 kişi, Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hırsızlık, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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