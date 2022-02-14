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Kiralık araçla hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kiralık araçla hırsızlık

Kayseri'nin Talas ilçesinde kiraladığı araçla hırsızlık yapan bir şahıs, polis ekipleri tarafından fark edilince aracı bırakarak kaçtı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kiraladığı araçla hırsızlık yapan bir şahıs, polis ekipleri tarafından fark edilince aracı bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda polis ekipleri 51 DU 660 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü yarım saat süren kovalamaca sonucu aracı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde bırakarak kaçtı. Polis ekiplerinin sorgusunda aracın kiralık olduğu tespit edilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda da çok sayıda çalıntı bakır kablo, ezilmiş bakır kazan, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet hançer bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsın yakalanması için de geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. - KAYSERİ

Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kayseri, Tragger, Talas, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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