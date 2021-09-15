Kiralık araçla gelerek kurşun yağdıran 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan 3 şüpheli Silivri'de yakalandı. Şahıslardan 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kiralık bir araçla İstanbul'dan Keşan'a geldiği öğrenilen E.E. ve beraberindeki A.E.E. ile A.G., Rasim Ergene Caddesi üzerinde bir iş yerine gitti. İddiaya göre iş yerinde bulunan T.D. ile E.E. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada T.D. ateş alan silahla yaralanırken, kurşunların hedefi olan iş yerindeki S.K. de ayağından yaralandı. Olayın ardından 34 plakalı bir araçla kaçan saldırganlar Keşan'ı terk etti. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ateşli silahla sağ ayak bileği ve bacak kısmından yaralanan T.D. Edirne'ye sevk edilirken, S.K. da Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, ardından saldırganların peşine düştü. Keşan'dan İstanbul yönüne doğru kaçan saldırganların Tekirdağ'da araç değiştirip İstanbul'a doğru gittikleri tespit edilirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Silivri Jandarma Komutanlığı koordinesinde 3 kişi Silivri'de yakalandı. Gümüşyaka Jandarma Karakolu'ndan Keşan'a getirilen şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 zanlıdan A.E.E. serbest bırakılırken, A.G. ve E.E. ise tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE

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