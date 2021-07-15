Kiralık araçla, balıkçı teknelerinin üstüne uçtu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü sürücü kullandığı kiralık araçla balıkçı teknelerinin bulunduğu azmağa düştü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü sürücü kullandığı kiralık araçla balıkçı teknelerinin bulunduğu azmağa düştü. Yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü A.B.(42) yapılan ölçümde 1,33 promil alkollü çıkarken, polislere "Nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

Kaza, dün gece saatlerinde Sarıana Mahallesi 22 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 34 CFZ 090 plakalı araç ile eğlence mekanından ayrılan A.B. tali yoldan ana yola çıkmak isterken gaza fazla yüklenince önce kaldırıma ardından ahşap korkuluklara çarpıp azmağa uçtu. Balıkçı teknelerinin üzerine düşen araç daha sonra suya gömüldü. Kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıkan sürücüyü görenler kaza yerine geldi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kaza yerinde trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü A.B.'nin 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetine 6 ay el konulup 1139 lira para cezası kesildi. Alkollü çıkan sürücü trafik polislerine "Nasıl oldu anlamadım" dedi. İtfaiye ekipleri özel çekici yardımıyla kullanılamaz hale gelen kiralık aracı dereden çıkartarak polis otoparkına götürdü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sızan akaryakıt ve hasar gören 4 metrelik 3 balıkçı teknesi ile ilgili tutanak tuttu. İfadesi alınan sürücü işlemleri ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı