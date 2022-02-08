Kiralık araçla 45 koyunu çalan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kiralık araçla 45 koyunu çalan 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kiralık araçla 45 koyunu çalan 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Feke ilçesinde, kiralık araçla 45 koyunu çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'nın Feke ilçesinde, kiralık araçla 45 koyunu çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaleyüzü Mahallesinde K.E., ağılda yapmış olduğu kontrolde 45 küçükbaş hayvanının olmadığını fark etti. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık olarak 94 bin lira olan koyunların kiralık araçla ilçedeki kablo hırsızlığını da gerçekleştiren Y.E.'nin çaldığını tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, Y.E. ve K.E. isimli kardeşler ile olaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adana, 3. Sayfa, Haber

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