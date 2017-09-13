Kiralık Aracın Gps Kayıtları Hırsızlıkları Aydınlattı

İzmir ve Manisa'da, 6 otomobilden hırsızlık yapılmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın Menderes ilçesinde otomobilinin camının kırılarak cep telefonu ve değerli eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, zanlının olay yerine kiralık araçla geldiğini tespit etti.



Aracı kiralayan kişinin F.V. (39) olduğu bilgisine ulaşan ekipler, aracın GPS kayıtlarıyla hırsızlıkların yeri ve saatinin eşleştiğini belirledi.



Buca ilçesindeki evinde yakalanan zanlı gözaltına alındı.



Araştırmalar sonucunda zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde son 10 günde 5 otomobilin camlarının kırılarak 8 cep telefonu, 4 bin lira, altın yüzük ve bir kredi kartı çalınmasının da faili olduğu tespit edildi.



Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının kiralık aracıyla yanaştığı otomobillerin camları patlattığı ve değerli eşyaları çaldığı görülüyor.