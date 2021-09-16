Kiralık araca sahte plaka takıp, önce sattılar sonra çaldılar

Antalya'da bir kişinin İstanbul'da 140 bin TL karşılığında satın aldığı araç, Antalya'da bir kafenin önünden çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı çalan kişilerin satan kişiler olduğunu ve satışın kiralık araca sahte plaka takmak sureti ile gerçekleştiğini tespit etti.

Olay, Kepez ilçesinde dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan E.A. internet üzerindeki bir sitede Fiat Egea marka aracın satılık olduğunu gördü. E.A. aracı satın almak için İstanbul'a giderek şahıslar ile 140 bin TL'ye anlaşarak ödemesini yaptı. Şahıslar ise aracın bir miktar borcu olduğunu belirterek, aracın devrini vermeyerek vekalet verdi. Vekalet ile birlikte aracı alan E.A., aracı bir tıra yükleyerek Antalya'ya getirdi. Şehir merkezinde bir kafede oturan E.A., bir süre sonra aracının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda Müşteki E.A.'ya satılan aracın kiralanan aynı marka araca sahte plaka takılmak suretiyle satıldığı, verilen vekaletnamenin tamamen sahte olarak düzenlendiği, aracı kendilerinde bulunan yedek anahtarla çaldıkları sonrasında gerçek plakaları taktıkları tespit edildi. Ç.Ö., S.P. ve B.H. isimli 3 şüpheli, Serik'te olayda kullanılan araç ve sahte plakalarla birlikte yakalandığı bildirildi.

Şüpheli şahısların benzer suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilerek gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

(Ertuğrul Gün/İHA)