Kiralık araç ile hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Kiralık araç ile hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kiralık araç ile hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Hatay'ın Belen ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğukoluk Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırma kapsamında bölgedeki iş yeri kameraları ile güzergahta bulunan Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) incelenmesi sonucu, hırsızlık yapmak için kiralık araç ile geldikleri tespit edilen Ö.Y. ve S.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüphelilere ait 5 ayrı adres ile araçta aynı gün yapılan aramada ise 2 adet el telsizi ile kesici ve kırıcı aletler ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kiralık araç ile hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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