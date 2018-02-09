Kiralık Araç Firmaları Denetlendi

Mardin'de araç kiralama firmaları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı talimatıyla, yurt genelindeki araç kiralama firmalarının denetlenmesi için kentte çalışma yapıldı.

20 ekip ve 58 personelin katıldığı uygulamada 47 iş yeri denetledi.

Denetimlerde, Kiralık Araç Bildirim Sistemine kayıt olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 iş yerine 37 bin 644 lira ceza uygulandı, 3 işyerine de işyeri açma ruhsatı olmadığı için yasal işlem başlatıldı.