"Kiralar ertelenebilir, mahkemeler duyarsız kalmayacaktır" Koronavirüs salgının toplumsal ve ekonomik etkilerini azaltmak için bazı yeni düzenlemeler yapıldığını söyleyen Hukukçu Doç. Dr.

Koronavirüs salgının toplumsal ve ekonomik etkilerini azaltmak için bazı yeni düzenlemeler yapıldığını söyleyen Hukukçu Doç. Dr. Umut Yeniocak, 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesinin tahliye nedeni sayılmayacağını hatırlatarak, "Kiracılar, hiç olmazsa kira bedellerinin bir miktar indirilmesi ya da ertelenmesi şeklinde karar verilmesini mahkemeden talep edebilmeleri hukuken mümkündür. Mahkemelerin bu sürece duyarsız kalacaklarını düşünmüyorum" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, geçen ay yapılan kanun değişikliğiyle 1 Mart -30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasını ödeyemeyen kişiye karşı işyeri sahibinin tahliye davası açamayacağını belirterek, işyerlerinin kapanması ve büyük mağduriyetler yaşanmasını önemli ölçüde engelleyecek bu düzenlemenin olumlu görülebileceğini ancak aynı korumanın konut kiralarına da getirilmesinin gereklilik olduğunu aktardı.

"KİRACILAR UYARLAMA DAVASI AÇABİLİR"

Pandemi dönemi sona erip normal yaşama dönüldüğünde kiracılar ile mülk sahipleri arasında sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Umut Yeniocak şunları söyledi:

"Bu süreçte ödenmeyen kiralar için icra takipleri ve davalar olacaktır. Özellikle, işyerinin salgın sürecinde kapatılmış olması ya da faaliyetlerinin kısıtlanmış olması sebebiyle bu aylara ilişkin kiraların ödenmemesi ya da hiç olmazsa indirim yapılması talebiyle uyarlama davaları açılacaktır. İşyeri kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan işyeri kiracıları başta olmak üzere, salgın sürecinde işleri önemli ölçüde bozulan tüm işyeri kiracıları ile kiralarını ödeyemeyecek duruma düşen konut kiracılarının hiç olmazsa kira bedellerinin bir miktar indirilmesi ya da ertelenmesi şeklinde karar verilmesini mahkemeden talep edebilmeleri hukuken mümkündür. Mahkemelerin bu sürece duyarsız kalacaklarını düşünmüyorum."

"EN İYİ ÇÖZÜM TARAFLARIN ARALARINDA ANLAŞMASI"

Bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kiracılara yönelik önerilerini paylaşan Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Kiracıların bu süreçte, kiraya veren kişiyle temas kurmaları önemli. Her iki taraf bu süreçle ilgili aralarında anlaşarak bir çözüm bulurlarsa bu en iyi yöntem olur. O yüzden, kiralarını tam olarak ödeyemeyecek kiracılara, konut ya da işyeri sahibine yazılı olarak bildirimde bulunarak, durumları hakkında bilgi vermelerini ve bu süreçle ilgili nasıl bir değişiklik talep ettiklerini bildirmelerini öneririm" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA