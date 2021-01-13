Kiralanan taşıtlarda trafik cezasının araca değil, kiralayana yazılacak olması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, taşıt kiralama sektörünün en önemli sorunlarından biri olan trafik cezalarının kiralayan kişiye değil de araç sahiplerine kesilmesi konusunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, taşıt kiralama sektörünün en önemli sorunlarından biri olan trafik cezalarının kiralayan kişiye değil de araç sahiplerine kesilmesi konusunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi Başkanı Sevgi Akça ile beraberindeki heyet Çetin'i ziyaret etti.

ATSO'nun bünyesindeki meslek komitesi üyelerinin ve Antalya ticaretinin sesi olduğunu belirten Çetin, komitelerin salgın nedeniyle yaşanan zor günlerde canla başla çalıştıklarını bildirdi.

Her komite üyesinin temsil ettiği sektörün sorunlarını ATSO Yönetimine taşıdığını aktaran Çetin, kendilerinin de bunları değerlendirip, en kısa sürede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili kurumlara ve bakanlıklara gönderdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar çok sayıda sorunu çözüme kavuşturduklarına değinen Çetin, bunlardan birinin de taşıt kiralama ve ilgili hizmetler komitesinin uzun zamandır dile getirdiği trafik cezalarıyla ilgili düzenleme olduğunu bildirdi.

Araç bilgilerinin KABİS'e işlenmesi gerekiyor

Çetin, trafik cezalarının plaka üzerinden araç sahibine kesilmesinin sektör için çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"MOBESE kamera tespiti ya da diğer yöntemlerle otomatik olarak kesilen trafik cezalarının, kiralık araç bildirim sistemi (KABİS) sisteminden kontrolleri yapılmadan direkt olarak plaka sahibine gönderilmesi nedeniyle taşıt kiralama sektörümüz büyük mağduriyet yaşıyordu. Yönetim Kurulumuzun girişimleri, ilgili kurumlar ve bakanlıkların çalışmaları 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile konu çözüme kavuşturuldu. Cezai işlem kiralayana uygulanır' hükmünün işleyebilmesi için kiralanan araç bilgilerinin KABİS sistemine girişinin yapılmış olması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun