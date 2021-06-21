Kiralamanın yükseliş dönemi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiralamanın yükseliş dönemi başladı

Kiralamanın yükseliş dönemi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüksek fiyatlı teknolojik ürünler başta olmak üzere farklı kategorilerde dönemsel ve aylık olarak düşük rakamlara kiralama imkanı sunan kiralabunu.com, 'satın alma-kirala modeliyle' aylık değeri 100 milyon TL 'ye ulaşan ürünlerin dolapta değil, sıcak ekonomide değerlendirilmesini hedefliyor.

Yüksek fiyatlı teknolojik ürünler başta olmak üzere farklı kategorilerde dönemsel ve aylık olarak düşük rakamlara kiralama imkanı sunan kiralabunu.com, 'satın alma-kirala modeliyle' aylık değeri 100 milyon TL 'ye ulaşan ürünlerin dolapta değil, sıcak ekonomide değerlendirilmesini hedefliyor.

Kiralama sektörü pandemiye rağmen büyümeye devam ediyor. Gayrimenkul, otomobil gibi kiralamaların dışında özellikle 'paylaşım ekonomisinin' artması ve çeşitlenmesiyle elektronik ürünlerden, kişisel teknolojik ürünlere, bebek bakım ürünlerinden spor aletlerine kadar pek çok cihaz artık kiralanabiliyor. Bu sektörün Türkiye'deki temsilcisi kiralabunu.com'un CEO'su Simon Sinan Ventura, "Kiralama sektörü Türkiye'de de özellikle pandemi döneminde hızlı yükselişe geçti. Özellikle elektronik ve teknolojik ürünlerde talep patlaması yaşıyoruz. Her ay ortalama 2 milyon TL'nin üzerinde envanter talebi alıyoruz. Yaz tatili insanların satın alma yerine kiralamayı daha yoğun düşündüğü bir dönem. Önümüzdeki ay envanter talebimizin 5 milyon TL'yi bulacağını öngörüyoruz. Bu yılın başından beri her ay yüzde 100'ün üstünde büyüme gösteriyoruz" dedi.

"Milli serveti dolapta değil cepte tutmak önemli"

Bir 'fintech' yatırımı olduklarını ifade eden Ventura, şunları söyledi: "Satın alma yerine dış finansman açısından daha verimli olanı 'kiralamayı' öneriyoruz. Türkiye'de yılda 1 milyar TL'lik elektronik ürün kiralanabilir; büyük bir ekonomiyiz senelik 21 milyon cihaz yeni satın almamız var. Özellikle yüksek fiyatlı ve ithalata bağımlı olduğumuz ürünlerde bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor. Ülkelerin dış finansman açığını iyileştirmek için kiralama modeli öneriliyor. 80 milyon nüfusa sahip Almanya'da kiralama sektörü yüzde 3-4 arasında değişen bir büyüklüğe sahip. Milli serveti dolapta değil cepte tutmak gerekiyor.

Kobiler kiralamayı tercih ediyor

Bireysel kiralanabilir ürün taleplerinin oldukça yoğun olduğunu belirten Ventura, özellikle orta-küçük ölçekli işletmelerden de taleplerin arttığına dikkat çekti. Ventura, "100'ü aşkın ürünü tüketicilerimize kiralabunu.com'da sunuyoruz. Türkiye 'de henüz elektronik kiralaması şahıs bazında veya küçük işletmelerde yok, bu alışkanlığı elde etmemiz ve sermayemizi işimiz için hazırda tutmamız gerekiyor. Son dönemlerde bireysel taleplerin yanı sıra işlerini son teknolojiyle yürütmek isteyen kobiler de ürünleri yüzde 30 daha ucuza mal ettikleri için kiralamayı tercih ediyorlar. Akıllı teknolojiye sürekli yatırım yapmak yerine finansal durum kriterlerine göre akıllı yatırım yaparak kiralıyorlar. Talepler karşısında finansal teknoloji şirketi olarak ürün envanterimizi büyütmeyi planlıyoruz. 2021 yıl sonunda 50 milyon TL değerinde envanter talebi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu talepte önceliği cep telefonları, giyilebilir teknolojiler başı çekecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Sinan Çetin Tuğba Coşkun Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiralamanın yükseliş dönemi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:36:34. #1.15#

title