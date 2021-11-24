Kiralamada yüzde 40'a varan indirim seçeneği

Kiralama platformu Kiralabunu.com 23-30 Kasım arasında Efsane İndirim Kampanyası ile kullanıcılarına yüzde 40' a varan indirim seçeneği sunuyor.

Paylaşım ekonomisi olarak bilinen satın alma-kirala sistemi internetin gelişimine paralel olarak büyüdü. Paylaşım ekonomisinin ülke ve dünya ekonomisine katkılarını göz önüne alarak kurulan kiralabunu.com, efsane indirim kampanyası ile telefon, tablet, bilgisayar ve giyilebilir teknoloji ürünlerinde sistemi denemek isteyenlere ve kullanıcılarına özel indirim hazırladı.

Kiralabunu.com Kurucu Ortağı Sinan Ventura, "15 milyonun üzerinde elektronik ve harici kategorilerdeki milyonlarca cihaz bir sene içerisinde yenileniyor. Türkiye'de tüm elektroniğin yüzde 3-4'ünün kiralama yöntemiyle ekonomiye dahil edilmesi mümkün. Kiralabunu.com olarak Efsane İndirim Kampanyası ile kiralamayı denemek isteyen kişilerede sesleniyoruz. En çok tercih edilen telefon, bilgisayar ve giyilebilir cihaz olarak bilinen akıllı saatler gibi birçok üründe ürünlerimizi Kasım sonuna kadar indirimli fiyatlarla kiralayabilirsiniz" dedi.

Kiralabunu.com Efsane İndirim Kampanyasında; telefonlar yüzde 40, tablet ve bilgisayarlar yüzde 30, giyilebilir cihazlar ise yüzde 25 indirim uygulanacak. 6 aylık ve 12 aylık kiralamaların ilk aylarında geçerli indirimden yararlanmak için son gün 30 Kasım.

(İHA)

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