Kiralama şirketi, araçlarını korona virüse karşı dezenfekte etti Diyarbakır'da bir otomobil kiralama şirketi, korona virüs önlemleri kapsamında kiralık araçlarını ve bürosunu dezenfekte etti.

Diyarbakır'da bir otomobil kiralama şirketi, korona virüs önlemleri kapsamında kiralık araçlarını ve bürosunu dezenfekte etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında çeşitli şirketler tedbir almaya devam ediyor. Diyarbakır'daki Ekin Oto Kiralama şirketi de Çin'de kullanılan sisli dezenfektan ilaçları ile kiralık araçlarını ve bürosunu dezenfekte etti. Korona virüsün temas halinde bulaştığını ve günlük kiralanan araçların büyük risk taşıdığını aktaran şirket sahibi Abdulgani Ekin, bunun için çeşitli tedbirler aldıklarını kaydetti. Ekin,"Diyarbakır'da 3 firmayı aradık 3'ünde de sıvı ilaç vardı, bir şirkette sis tarzında ilaç bulduk bunun etkili olduğunu söylediler. Bilindiği gibi Türkiye genelinde korona virüs salgını var, biz de kendi şirketimiz olarak tedbirlerini alıyoruz. Müşterilerimizin hijyenik bir şekilde araçlara binmesi için Ekin Oto Kiralama şirketi olarak kiralık araçlarımızı ve büromuzu dezenfekte ediyoruz. Her şeyi devletten beklememeliyiz, duruma göre 10 gün sonra tekrardan yapacağız. Temas halinde bulaşıyor bu hastalık, araçları verdiğimizde kimin korona olduğunu bilmiyoruz, bizde dezenfekte etmek zorundayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA