Kiralama İhale İlanı
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 17. 11. 2021 İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ
S. No
İşin Konusu
Adresi
M²
Muhammen Bedel (Ay-Yıl)
Geçici Teminat
Tarih
Saat
Kira Süresi
1
Depo
Kuşpınar Mah. Denizlispor Stadı Kale Arkası Giriş Pamukkale/DENİZLİ
50
400, 00 TL
432. 00 TL
02. 12. 2021
14: 10
3
2
İşyeri
Kuşpınar Mah. Lise-1 Cad. A Blok Zemin Kat No: 7/B-C-D-E Pamukkale/DENİZLİ
200
5. 500, 00 TL
9. 900. 00 TL
02. 12. 2021
14: 12
5
3
İşyeri
Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. No: 17/1E Merkezefendi/DENİZLİ
40
780, 00 TL
842. 40 TL
02. 12. 2021
14: 14
3
4
İşyeri
Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. No: 17/1L Merkezefendi/DENİZLİ
120
1. 880, 00 TL
2. 030. 40 TL
02. 12. 2021
14: 16
3
5
Tarla
Karakova Mah. 0 Ada 376 Parsel Pamukkale/DENİZLİ
7840
4. 000, 00 TL/YIL
360. 00 TL
02. 12. 2021
14: 18
3
6
Tarla
Karakova Mah. 0 Ada 162 Parsel Pamukkale/DENİZLİ
12500
4. 500, 00 TL/YIL
405. 00 TL
02. 12. 2021
14: 20
3
7
Tarla
Kumluca Mah. 0 Ada 406 Parsel Sarayköy/DENİZLİ
20175
12. 000, 00 TL/YIL
1. 080. 00 TL
02. 12. 2021
14: 22
3
8
Tarla
Kabaağaç Mah. 0 Ada 438 Parsel Sarayköy/DENİZLİ
6514
2. 000, 00 TL/YIL
180. 00 TL
02. 12. 2021
14: 24
3
9
Tarla
Gerali Mah. 0 Ada 362 Parsel ve 363 Parsel Sarayköy/DENİZLİ
2700+7300
2. 500, 00 TL/YIL
225. 00 TL
02. 12. 2021
14: 26
3
10
Tarla
Gerali Mah. 0 Ada 364 Parsel Sarayköy/DENİZLİ
2600
1. 000, 00 TL/YIL
90. 00 TL
02. 12. 2021
14: 28
3
11
Tarla
Kumluca Mah. 108 Ada 19 Parsel Sarayköy/DENİZLİ
7500
2. 000, 00 TL/YIL
180. 00 TL
02. 12. 2021
14: 30
3
12
Tarla
Hasköy Mah. 0 Ada 351 Parsel Sarayköy/DENİZLİ
9800
6. 000, 00 TL/YIL
540. 00 TL
02. 12. 2021
14: 32
3
13
Park-Kafeterya
Deliktaş Mah. 2008 Sok. No: 20 Emniyet Müdürlüğü Yanı Pamukkale/DENİZLİ
60
1. 200, 00 TL+KDV
1. 296. 00 TL
02. 12. 2021
14: 34
3
14
Park-Kafeterya
Siteler Mah. 6206 Sok. ile 6207 Sok. Arası Pamukkale/DENİZLİ
28
3. 000, 00 TL+KDV
3. 240. 00 TL
02. 12. 2021
14: 39
3
15
Park ve Sosyal Tesisleri (2 Adet Halısaha ve Tesisleri-1 Adet Kafeterya-1 Adet Büfe-3 Adet WC)
Sümer Mah. Akçeşme Cad. Sümer Park ve Sosyal Tesisleri Merkezefendi/DENİZLİ
55799
12. 750, 00 TL+KDV
22. 950. 00 TL
02. 12. 2021
14: 44
5
16
Park-Kafeterya
Kınıklı Mah. Mevlana Cad. ile H. Yılmaz Cad. Kesişimi No: 52/A Pamukkale/DENİZLİ
290
20. 000, 00 TL+KDV
36. 000. 00 TL
02. 12. 2021
14: 49
5
Madde 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).
b. T. C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c. Vekaleten iştirak ediliyor ise, vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
e. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), 15. Sıra İçin Borcun ödeme planına bağlanmış olması halinde bu belge aranmaz.
f. 16. Sıra İçin, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 25 şubeye ve bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise veya Bayilik yapmakta olduğuna dair ön sözleşme veya esas sözleşme. Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı.
b. Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.
c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
d. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), 15. Sıra İçin Borcun ödeme planına bağlanmış olması halinde bu belge aranmaz.
e. 16. Sıra İçin, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 25 şubeye ve bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise veya Bayilik yapmakta olduğuna dair ön sözleşme veya esas sözleşme. Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.
C. Ortak girişimler;
Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
Madde 3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 4. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
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