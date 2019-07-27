Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde saat 17.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları tekneden Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su üzerindeki yüzey taraması sürdürüyor.

Kaynak: DHA