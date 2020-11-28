Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli tutuklandı
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Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli tutuklandı

28.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:56
Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, kiraladıkları ve plakasını söktükleri lüks otomobille iş insanlarının para ve değerli eşyalarını gasbeden iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, kiraladıkları ve plakasını söktükleri lüks otomobille iş insanlarının para ve değerli eşyalarını gasbeden iki şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde iki iş insanının para ve telefon, saat gibi değerli eşyalarının gasbedilmesine yönelik çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki 140 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.A. ve M.T. olduğunu belirledi. Zanlıların olay sırasında kullandıkları otomobilin ise kiralık olduğu ve plakasının söküldüğü tespit edildi.

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Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, sanıkların olayda kullandıkları otomobile bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaptıktan sonra buradan uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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