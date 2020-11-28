Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı

28.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:19
Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kiraladıkları lüks otomobilin plakasını söken ve iş insanlarının para ve değerli eşyalarını gasbeden iki şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te kiraladıkları lüks otomobilin plakasını söken ve iş insanlarının para ve değerli eşyalarını gasbeden iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde iki iş insanının para ve telefon, saat gibi değerli eşyalarının gasbedilmesine yönelik çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki 140 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.A, M.T, olayda kullandıkları otomobilin ise kiralık ve plakasız olduğunu belirledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlıların olayda kullandığı otomobile bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapıp uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı
Otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı
Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Otomobille kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Otomobille kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil Diego Armando Maradona
Spor Samatta Mert Günok Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:19:39. #1.14#
title