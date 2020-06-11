Kiraladıkları kamyonları sahte belgelerle satan çeteyi JASAT çökertti
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Kiraladıkları kamyonları sahte belgelerle satan çeteyi JASAT çökertti

Denizli'de kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyerek satan 4 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Kiraladıkları kamyonları sahte belgelerle satan çeteyi JASAT çökertti
11.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:23

Denizli'de kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyerek satan 4 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, sahte ruhsat düzenleyerek sattıkları 2 kamyon ise sahiplerine teslim edildi. Şahısların aynı yöntemle 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığının ortaklığından yapıldı. Isparta, Uşak, İzmir, Antalya ve Denizli'den kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenlenerek satıldığı yönünde bilgi alan JASAT timi harekete geçerek şahısların peşine düştü. Yapılan incelemelerinde şüphelileri tespit eden tim gerçekleştirdiği operasyonda 'çete lideri' olarak bilinen H.S.(50) ile Y.M. (33), S.M.S. (45) ve A.G.'yi (40) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı resmi belgede sahtecilik suçlaması ile tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahısların kiraladıktan sonra sahte belgeler ile sattıkları 2 kamyon ise JASAT timi tarafından Manisa'da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Tutuklanan zanlıların 7 kişiden aynı yöntemler yaklaşık 2 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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