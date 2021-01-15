Kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirmişler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 23 kişiye para cezası verildi.

Atatürk Mahallesi Adnan Burce Sokak'ta bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.D. ve M.Y. gözaltına alındı. Adreste bulunan 23 kişiye ise kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafeye uymaksızın kumar oynadıkları iddiasıyla toplam 103 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zabıta ekipleri daireyi mühürledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner