Kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirdiler; 25 kişiye ceza MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kiralık daireye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 25 kişiye toplam 112 bin 525 TL ceza uygulandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kiralık daireye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 25 kişiye toplam 112 bin 525 TL ceza uygulandı.

Kızıltepe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu A.Ç., Y.Y. ve C.İ.'nin A.O.'dan kiraladıkları boş daireyi kahvehaneye çevirerek kumar oynattıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda oyun masası, iskambil kağıtları, yazboz kağıtları ve 1 zar tavası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.Ç., Y.Y., C.İ. ve A.O. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı. Kumar oynayan 25 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 1.225'şer liradan toplamda 30 bin 625 TL ceza uygulandı. Aynı evde bulunarak sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedikleri, bir kişinin de 18 yaş altı olmasına rağmen dışarıda bulunması nedeni ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için bu kişilere toplamda 81 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon sonucunda toplamda 112 bin 525 TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA