Kiraladıkları dairede kumar oynayan 15 kişiye gözaltı

SİVAS'ta, kumar oynatmak için kiralandığı belirlenen bir apartman dairesine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında bir dairenin kumar için kiralandığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde eve baskın yaptı. Operasyonda evde kumar oynadıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler binadan çıkarken yüzlerini gizlemeye çalıştı. Evde yapılan aramada çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Şüphelilere, kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenlendi. Ayrıca ikamet sahibine ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI