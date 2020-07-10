Kiraladıkları bahçede kenevir yetiştirirken yakalandılar Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde çiftçilik yapmak için bir yıllığına kiraladıkları bahçeye kenevir eken 2 kişi kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde çiftçilik yapmak için bir yıllığına kiraladıkları bahçeye kenevir eken 2 kişi kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ise 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesinde bir bahçede kenevir yetiştirildiği ihbarı alan Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıyeri Hasanbey köyündeki söz konusu bahçeyi izlemeye aldı.

Bahçede çiftçilik yapan Y.K.(54) ve N.K.'yi (60) 2 ay boyunca takibe alan ekipler, söz konusu tarlanın mısır ekmek için kiralandığını, mısır tarlası içerisine ise kenevir ekildiğini tespit etti.

Bahçede yapılan aramada bin 248 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli Y.K. ve N.K.'nın evlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheliler Y.K. ve N.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA