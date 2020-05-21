Kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde kiraladıkları araçla evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
21.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:50

Yalova'nın Altınova ilçesinde kiraladıkları araçla evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kaytazdere beldesinde B.G'ye ait ev ve eklentilerden bazı eşyanın çalınmasına ilişkin özel ekip oluşturuldu.

Bölgedeki, yakın il ve ilçedeki kamera kayıtlarını inceleyen, teknik ve fiziki imkanları kullanan ekipler, hırsızlık şüphelileri Y.K. (22), B.K. (21), S.Ç. (18) ve E.D'nin (15), Y.K'den kiraladıkları otomobille olay yerine geldiğini belirledi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan eşyadan bazıları bulundu.

Ayrıca, olayda kullanılan otomobilin Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) girişi yapılmadığı için iş yeri sahibine 9 bin 514 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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