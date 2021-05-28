Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
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Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da kiraladığı otomobille 2 günde 6 köydeki 7 evden hırsızlık yapan Kasım S. (23) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KARAMAN'da kiraladığı otomobille 2 günde 6 köydeki 7 evden hırsızlık yapan Kasım S. (23) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Merkeze bağlı Akpınar köyü muhtarı Ali Ünlüer, 26 Mayıs günü jandarmayı arayıp, evinin depo kısmından kaynak makinası, matkap ve lokma takımının çalındığı ihbarında bulundu. Gelen jandarma ekipleri, bir otomobilin köye gelip, bir süre sonra da ayrıldığını tespit etti. Araştırmayı bu yöne kaydıran ekipler, aracın Kasım S. tarafından kiralandığını saptadı. Jandarma, Değirmen köyü yakınlarında Kasım S.'yi araçtan bazı malzemeleri indirirken buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde bunların, çalınan malzemeleri olduğunu belirledi. Malzemelerle birlikte çalıntı 120 litre zeytinyağı, 1 çuval ceviz, jeneratör ve 3 bakır kazana el konuldu.

Gözaltına alınan Kasım S., suçunu itiraf edip, kiraladığı otomobille 2 günde 6 köyden 7 adreste hırsızlık yaptığını, çaldığı bazı malzemeleri de ikinci el eşya alımı yapanlara sattığını söyledi. Jandarma ele geçirilen malzemeleri sahiplerine teslim ederken, mağdurların çoğunun eşyalarının çalındığından haberi olmadığı ortaya çıktı. 

Kasım S., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

 


Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu
Kiraladığı otomobille 2 günde köylerdeki 7 evi soydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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