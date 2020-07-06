Kiraladığı otomobilde kredi kartıyla içki satarken yakalandı ESKİŞEHİR'de kiraladığı otomobille gece yarısı içki satışı yaptığı tespit edilen B.E., polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de kiraladığı otomobille gece yarısı içki satışı yaptığı tespit edilen B.E., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 15 bin 947 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde şüpheli B.E.'nin otomobilde kredi kartıyla ve nakit para karşılığında içki sattığını tespit etti. Takibe alınarak durdurulan ve kiralık olduğu anlaşılan otomobilde çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli B.E.'ye yasa dışı içki satışı nedeniyle 15 bin 947 lira idari para cezası kesildi; araçtaki içki şişelerine de el konuldu.

Kaynak: DHA