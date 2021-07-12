Kiraladığı mısır tarlasına kenevir ekmiş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kiralık olarak işlediği mısır tarlası içinde kenevir yetiştiren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kiralık olarak işlediği mısır tarlası içinde kenevir yetiştiren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Drone ile tespit edilen kenevirler sökülerek imha edilirken, şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma ve drone ile yapılan kontrollerde N.Ş. (45) isimli şahsın kiralık olarak işlediği mısır tarlasında boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen bakımları yapılmış toplam 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli N.Ş. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mısır tarlası içindeki kenevir bitkileri sökülüp, numune alındıktan sonra imha edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı