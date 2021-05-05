KİRALADIĞI KAMU ARAZİSİNİ LAVANTA BAHÇESİNE ÇEVİRDİ

BARTIN'da, 1 yıl önce kiraladığı kamu arazisinin 85 dönümünü tarıma elverişli hale getiren Şenol Karayaman, 20 milyon lavanta fidesi ekti.

BARTIN'da, 1 yıl önce kiraladığı kamu arazisinin 85 dönümünü tarıma elverişli hale getiren Şenol Karayaman, 20 milyon lavanta fidesi ekti. Şenol Karayaman'ın hedefi, Bartın'dan Türkiye'nin her yerine fide satışı yapmak.

Bartın Özel İdare Müdürlüğü'ne ait Büyükkıran köyünde kiraladığı 85 dönümlük araziye Şenol Karayaman (65), 3 bin 600 kamyonla toprak getirdi, araziyi tarıma uygun hale getirdi. Lavanta bitkisinin en yüksek verim veren fide çeşidini Bulgaristan'da bulunan arazilerde yetiştiren Şenol Karayaman, 'Sevtopolis', 'Yubileina' ve 'Hemus' çeşitlerini kiraladığı bu araziye ekmeye karar verdi ve 2 ay önce 130 işçinin çalışmasıyla 20 milyon adet lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

'5 YILDAKİ HEDEFİMİZ 200 MİLYON ÇELİKLEME FİDE EKİMİ'

Şenol Karayaman, 1200 dönüm araziyi özel idareden kiraladık. 3 bin 600 kamyon toprak taşıdık. Sonrasında buraya 400 ton civarında gübre serpildi. Toprağa elverişli hale getirdik. 85 dönüme lavanta ekimi yaptık. Diğer alanlarda ise sebze ekimi yapılıyor. Lavantanın fidesini üretmek için bu alana çelikleme yöntemiyle ekimi yapmaya başladık. Yani lavanta iki türlü üretilir, bir tohumda bir de çelikleme yöntemiyle. Tohumdan üretilen fidelerde çok başarı sağlanamıyor. Bizim yetiştirdiklerimizin daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de sadece bu büyüklükteki alana lavanta fidesi yetişmesi için çelikleme yöntemiyle yapılan başka bir yer yok. Şu anda 20 milyon çelikleme yöntemiyle ekimini yaptık. 5 yıldaki hedefimiz 200 milyon çelikleme fide ekimi olacaktır dedi.

Şenol Karayaman, Bulgaristan'da üretim yaptıklarını, ancak yurt dışından fide getirmenin zor olduğunu belirterek, Bartın'da ilk önce tarıma elverişli olmayan yerlerini lavanta fidesi ekimi yapacağız. Daha sonra Türkiye'nin değişik illerine buradan göndereceğiz. Biz bu işi 30 yıldır yapıyoruz, ama biz bunu Bulgaristan'da üretiyorduk. Yurtdışından fide getirmek maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da burada yaparak, fideyi ucuza Türkiye'ye vermektir. Bu fidemiz yağlık olduğu için lavanta ekecek olan çiftçilere uygun fiyata fide vermiş olacağız. Sonuçta lavantanın 44 çeşidi var, eğer biz bunları uygun arazilere ekersek, Türkiye'yi lavanta bahçesine çevirmiş oluruz. diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı