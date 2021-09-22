KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı.

KAPAKLI (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı. Kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği belirlenen İ.D., gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, İ.D.'nin ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde kiraladığı eve makineler kurarak kaçak sigara imal ettiğini belirledi. Evde arama yapan jandarma, seri şekilde boş makaronları tütün dolduran makineler, 23 bin tütün doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün,100 bin adet boş sigara makaronu,3 otomatik sigara sarma makinesi,1 tütün nemlendirme makinesi, sahte bandroller ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

 Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 'Küfrü bana ediyorlar' diye isyan etti

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mustafa Denizli Şenol Güneş Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Derya Yanık Sergen Yalçın Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KİRALADIĞI EVİ KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:15:01. #1.11#