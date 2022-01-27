Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı - Haberler
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Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı Kayseri'de 135 şişe sahte alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kiraladığı müstakil evi imalathaneye çevirerek sahte alkol üreten şahsı yakalandı.

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de 135 şişe sahte alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kiraladığı müstakil evi imalathaneye çevirerek sahte alkol üreten şahsı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri D.K.'nın müstakil bir ev kiralayarak sahte alkol ürettiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramalarda, 135 şişe sahte rakı, 35 litre etil alkol, 10 adet sökülmüş TAPDK bandrolü fe çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Kayseri, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Haber

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