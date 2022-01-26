Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kiraladığı müstakil evi imalathaneye çevirerek sahte alkol üreten şahsı yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kiraladığı müstakil evi imalathaneye çevirerek sahte alkol üreten şahsı yakalandı. Operasyonda 135 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri D.K.'nın müstakil bir ev kiralayarak sahte alkol ürettiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramalarda, 135 şişe sahte rakı, 35 litre etil alkol, 10 adet sökülmüş TAPDK bandrolü fe çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/İHA)

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title