Kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı Eskişehir'de kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.

Kaçak sigara imal ettiği öne sürülen zanlıyı yakalayan ekipler, binada yaptıkları aramalarda 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tabanca, 2 şarjör, 75 fişek, 12 bin sarılmış sigara, 8 bin 800 makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ile 10 kilogram nargile kömürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA