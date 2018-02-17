Kiraladığı ev sokak hayvanlarına yuva oldu

Sivas'ta yaşayan 47 yaşındaki Erdal Çakır kış aylarında sokak hayvanları üşümesin diye 300 liraya kiraladığı evde 50'ye yakın kediye özveriyle bakıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 47 yaşındaki Erdal Çakır kış aylarında sokak hayvanları üşümesin diye 300 liraya kiraladığı evde 50'ye yakın kediye özveriyle bakıyor

Emekli polis memuru ve 2 çocuk babası Erdal Çakır Sivas'ta kış şartlarında sokak hayvanları üşümesin diye hareket geçti. Sokak hayvanları için en faydalı şeyin kış şartların da sıcak bir yuva olacağını düşünen Çakır mahallesinde bulunan tek katlı gecekonduyu kiraladı. 300 lira kira bedeli ödeyerek kiraladığı tek katlı müstakil evin 2 odasını sokak hayvanlarına sıcak yuva 1 odasını ise mama deposu olarak kullanan Çakır 50'ye yakın kediye özveriyle bakıyor. Evinde beslediği kedilerin sağlık sorunları ile de ilgilenen Çakır aylık bin lira arası kedilere masraf ediyor.

Sokakta yaşayan kedilerin kış aylarında soğukta kalmamaları için fedakarlıkta bulunulması gerektiğini belirten Erdal Çakır,"Sivas'ın malum biliyorsunuz kışı ağır geçiyor. Bu nedenle de biz burayı kiraladık. Hayvanların soğukta kalmaması için maddi fedakarlıkta bulunmak zorundayız. Hatta çok soğuk olduğu zamanlarda evimi de doldurdum. Korkmayanlar çekinmeyenleri eve gelenleri eve de aldım. Şimdi genelde burada geçiriyorlar havalar düzeldi." dedi.

"Hayvanlar bakımsız ve hastaydı"

Sokakta yaşayan hayvanların sağlık sorunları ile de ilgilendiğini dile getiren Çakır kendilerinin böyle bir çalışma yapmadan önce sokak hayvanlarının bakımsız ve hasta olduklarını söyledi. Çakır, "Aylık 300 lira bir kira ödüyorum. Vatandaşlarımızdan da mama yardımında bulunmak isteyen olursa da tabi ki bekliyoruz. Çünkü maddi olarak hepsine yetişemiyorum emekliyim. Aşağı yukarı 40-50 kedinin bu kışı rahat geçirmesini sağladık sayılır. Gündüzleri pek buralarda bulunmuyorlar geziyorlar sokak geniş olduğu için ama geceleri buradalar. Bu hayvanlar biz gelmeden önce bakımsız hasta çok hayvan vardı şuan da tedavilerini yaptırdık aç değiller. Evin bir odasını tamamen koltuklarla halılarla kalın battaniyelerle döşedim. Alttan soğuk alması mümkün değil. Soba kurmak istedim ama kuramadım ona imkanım olmadı. Ama karnı aç olmadıkları sürece üşümeyeceklerini biliyorum. Evin iki odasını kediler için yuva 1 odasının da mamalarını ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere mamaları var. Hasta oldukları zaman bin lirayı buluyor masrafları aylık. Tedavileriyle de ben ilgileniyorum." diye konuştu.