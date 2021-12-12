Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde seyir halindeki 34 DLC 740 plakalı otomobil, yolun sağına yanaştığı sırada, aynı istikamette seyreden 34 JB 5269 plakalı İett otobüsü otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.