Kırağı ve buzlanmaya karşı brandalı önlem
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Kırağı ve buzlanmaya karşı brandalı önlem

23.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:53
Kırağı ve buzlanmaya karşı brandalı önlem

Soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte Eskişehir'de bazı vatandaşlar, kırağı ve buzlanmadan korumak için araçlarının üzerini branda ile örttü.

Soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte Eskişehir'de bazı vatandaşlar, kırağı ve buzlanmadan korumak için araçlarının üzerini branda ile örttü.

Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Özellikle iç kesimlerde şiddetli ayaz ve düşük sıcaklıklar kırağı oluşumuna ve buzlanmaya zemin hazırlıyor. Kışı çetin geçiren kentlerden biri olan Eskişehir'de de sıcaklıklar gündüzleri 0 derecenin biraz üzerine çıkarken, geceleri eksilere iniyor. Soğuk havalar nedeniyle meydana gelen kırağı ve buzlanma ise araçların kaportalarında zarara yol açabiliyor. Ayrıca motosikletler de gece açıkta bırakıldığında, sabahları tamamen buzlanabiliyor. Kentin bazı sakinleri ise kırağıdan korunmak için motosikletlerinin ve otomobillerinin üzerini branda ile örtüyor.

Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren soğuk havalar hafta sonu yerini güneşli ve ılık bir havaya bırakacak. Yarından itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek. Bugün ise beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Hafta sonuna beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak:

Perşembe 10, cuma 14, cumartesi 15, pazar 12 derece. - ESKİŞEHİR

Kırağı ve buzlanmaya karşı brandalı önlem
Kırağı ve buzlanmaya karşı brandalı önlem
Kırağı ve buzlanmaya karşı brandalı önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:05:26. #1.14#
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