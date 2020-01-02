Kırağı tutan ağaçlardan kar yağdırdılar

02.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:24

Ağrı'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçların üzerinde oluşan kırağı, Selahaddin Eyyubi Mesire Alanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaçları sallayarak üzerinde oluşan kırağıyı yere düşüren fotoğraf meraklıları, ortaya kar yağıyormuş gibi görüntüler çıkardı.



Ağrı'da yılın büyük bir kısmını kış mevsimiyle geçiren vatandaşlar, karın yağmasıyla birlikte oluşan manzaranın yanı sıra, soğuk ve sisin ardından tutan kırağı ile ortaya çıkan görüntülerin tadını çıkardı.



Özellikle kar manzarası ile fotoğraf çekmeyi seven vatandaşlar, fotoğraf makinelerini alıp doğaya çıktı. Ağaçları sallayarak üzerinde oluşan kırağıyı yere düşüren fotoğraf meraklıları, ortaya kar yağıyormuş gibi görüntüler çıkararak hem eğlendi hem de fotoğraflarına renkli görüntüler kattı.



Kırağı ile birlikte oluşan manzaranın fotoğrafını çekmek için arkadaşıyla birlikte Selahaddin Eyyubi Mesire Alanı'na gelen Nurhayat Yürük, yeni yıla soğuk bir havayla girdiklerini söyleyerek, "Yeni yılın ilk gününde Ağrı'da soğuk ve karlı bir havaya uyandık. Manzara gerçekten çok güzel, çok huzurlu. Burası yazın ayrı güzel kışın ayrı güzel. Arkamdaki manzaraya bakarsanız gerçekten ne kadar güzel bir ortam olduğunu görürsünüz. Ağaçlar kırağı tutmuş. Burada birçok fotoğraf çektik. Kameralarımızla geldik zaten. Manzaranın tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA