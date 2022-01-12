Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarak beyaza bürünürken, doğa fotoğrafçıları da oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamaya çalıştı. Özellikle ilçeye bağlı Mollahasan köyünde etkili olan sis ile birlikte kırağı tutarak beyaza bürünen ağaçların arasında yürüyen insanlar ve evler ortaya eşsiz manzaralar çıkarıyor.

Kırağı tutan ağaçlar havadan dronla görüntülendi. Kuş bakışı beyazlara bürünen ağaçlar görsel şölen sundu.

Kırağı tutan ağaçların fotoğrafını telefonuyla çekmeye çalışan Ahmet Özvergili yaptığı açıklamada "Özellikle bu mevsimde Özalp'ta ağaçların kırağı tutması güzel görüntüler oluşturuyor. Bizde bu ağaçların her zaman baharda değil kış ayında da gelinlik giydiğine şahit oluyoruz ve bunları fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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