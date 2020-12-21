Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı
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Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı

21.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:56

Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı Sivas'ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterirken etrafı beyaza bürüyen kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı

SİVAS - Sivas'ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterirken etrafı beyaza bürüyen kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte sabah saatlerinde oluşan kırağı ise etrafı yer yer beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kentte ağaçların dallarında oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güne erken saatlerde başlayan vatandaşlar ise kırağıyla kaplanan araçlarının camlarını temizledi.

Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı
Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı
Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı
Termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği Sivas'ta kırağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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