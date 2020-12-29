Kirada oturdukları ev yanan aileye devletten yardım
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Kirada oturdukları ev yanan aileye devletten yardım

29.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:48
Kirada oturdukları ev yanan aileye devletten yardım

Tomarza Kaymakamlığı, kirada oturdukları ev yanan aileye sahip çıktı.

Tomarza Kaymakamlığı, kirada oturdukları ev yanan aileye sahip çıktı.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin talimatlarıyla harekete geçen Sosyal Dayanışma Vakfı yöneticileri, Yeni Mahalle'de kirada oturduğu ev yanan Cüneyt Tunç'a yardım için çalışma başlattı.

Vakıf, evin tamirat masrafını karşılayacak.

Öte yandan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de ailenin mağduriyetinin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Önceki gün Cüneyt Tunç'un kiralık kaldığı evde yangın çıkmış, Tomarza Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:49:52. #1.15#
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