Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi
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Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel
Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi

ANTALYA'da 2 çocuğuyla yaşadığı kiralık gecekonduya yıkım emri gelen Ebru Kayalı, maddi durumu yeni bir eve taşınmaya yetmeyince sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ANTALYA'da 2 çocuğuyla yaşadığı kiralık gecekonduya yıkım emri gelen Ebru Kayalı, maddi durumu yeni bir eve taşınmaya yetmeyince sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen Kayalı, hayırseverlerden yardım istedi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde yaşayan Ebru ve Cüneyt Kayalı çiftinin Elif (8) ve Bayram (11) adını verdikleri iki çocukları oldu. Cüneyt Kayalı, işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girince eşi Ebru Kayalı, iki çocuğuyla bir başına kaldı. Ünsal Mahallesi'nde 250 liraya bir gecekondu kiralayan Kayalı, çocuklarıyla birlikte burada yaşamaya başladı.

Bir süre sonra gecekondunun bulunduğu alandaki evler belediye tarafından yıkılmaya başlandı ve Kayalı'nın kiralık evine de yıkım emri geldi. Ev sahibi Kayalı'ya, ev yıkılana kadar oturabileceğini söyledi. Bunun üzerine Kayalı, eşinin ailesinden işe girebilmesi için çocuklarına bakmalarını istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. Geçen hafta da evin elektrik ve suyunun bir hafta içerisinde kesileceği belirtilince Kayalı iki çocuğuyla birlikte ne yapacağını şaşırdı.Çocuklarının eğitiminin de aksadığını söyleyen Ebru Kayalı, "Eşim 4.5 yıldır cezaevinde. Belediyeden gelip yıkım emri verdiler. Kirada oturduğum ev yıkılacak. Bu ay içerisinde evi boşaltmam gerekiyor. Başka ev tutamıyorum, çünkü maddi durumum yok. İki çocukla bir başıma ne yapacağımı bilmiyorum. Eşimin üzerine kayıtlı mülk olduğu için aldığım maaş da kesildi. Onun malının bana bir faydası yok ki. Ailesi satmamıza veya yararlanmamıza izin vermiyor" dedi.

Eşinin ailesine "Çocuklara bakın ben işe gideyim" dediğini, ancak kabul görmediğini belirten Ebru Kayalı, "3 yıl önce yıkım emri gelmişti. Ev sahibim yıktırmamak için elinden geleni yaptı. Yeri geldi benden kira dahi almadı. Ama artık onun da yapacak bir şeyi kalmadı. Haftaya kadar elektrik ve su kesilecek. Ev sahibim de 'Yıkılıncaya kadar, susuz ve elektriksiz oturabilirsen otur' dedi. Nereye baksam hepsi çok masraflı, ne yapacağımı şaşırdım, yardım istiyorum" diye konuştu.


Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi
Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi
Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi
Kirada oturduğu gecekonduya yıkım emri gelen 2 çocuk annesi, yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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