Kiracısı kaçak elektrik ve su kullanan 79 yaşındaki kadına 10 ay hapis ADANA'daki 2 katlı gecekondusunun birinci katında yaşayan kiracılarının kaçak elektrik ve su kullandığı ortaya çıkan Fikriye Tuna (79) kesilen 20 bin lira tutarındaki faturayı ödeyemeyince 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA'daki 2 katlı gecekondusunun birinci katında yaşayan kiracılarının kaçak elektrik ve su kullandığı ortaya çıkan Fikriye Tuna (79) kesilen 20 bin lira tutarındaki faturayı ödeyemeyince 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Koyulduğu cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan Tuna, "Bu borcu ödeyecek gücüm yok. Kalp hastasıyım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı gecekondunun üst katında yaşayan Fikriye Tuna, alt katı kiraya verdi. Ancak kiracı, elektrik ve su aboneliğini üzerine almadı.

İddiaya göre, kiracı faturaları ödemeyince, görevliler elektrik ve su sayaçlarını mühürledi. Ancak kiracı, mührü kırıp elektrik ve su kullanmaya devam etti. Görevliler, kaçak kullanımı tespit etti. Elektrik ve su abonesi olarak görülen ev sahibi Fikriye Tuna'ya faiziyle birlikte toplam 20 bin liralık fatura kesildi. Yaşlılık maaşıyla geçinen Fikriye Tuna borcu ödeyemedi.10 AY HAPİS CEZASI

Yapılan suç duyurusu üzerine Fikriye Tuna, önceki gün polis tarafından evinden alınıp, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tuna, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fikriye Tuna, infaz sürecinin başlatılması için Kürkçüler Adana Kapalı Cezeci'ne konuldu. Aynı gün Covid-19 salgını nedeniyle izin verilerek, evine geri gönderildi. Tuna, borcun kendisine ait olmadığı, söz konusu parayı ödeyecek gücü olmadığını belirterek, "Elektrik ve suyu kaçak kullanmışlar. Sayaçlar benim üzerime olduğu için borç da benim üzerime görünüyor. Kiracılarım gittiler, nerede olduklarını bilmiyorum. Şikayet edeceğim kimse yok. Kalp hastasıyım, ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA