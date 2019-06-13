Kiracıları şüphelendi, ev sahibi ölü bulundu

BURSA'da yalnız yaşayan Hasan Yılmaz (63) kendisinden haber alamayan kiracılarının polise başvurması üzerine evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracıları, kiralarını ödemek için 8 gün önce, aynı apartmanda oturdukları ev sahibi Hasan Yılmaz'ın kapısını çaldı. Yılmaz kapıyı açmayınca da geri döndü. Aradan geçen süreye rağmen ev sahiplerini göremeyen kiracılar, dün akşam evden kötü koku geldiğini fark edip, polisi aradı.

Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak, girdikleri evde Hasan Yılmaz'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yılmaz'ın eşinin 13 yıl önce vefat ettiği, 1 çocuğunun da yurtdışında yaşadığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Bursa