Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı - Haber
Köprübaşı, Serdivan, Aralık, Güncel

Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

15.03.2020 23:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:12
Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.  

Olay, akşam saatlerinde Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Dükkan sahibi Rıfat S. yanında Mehmet İ. ile beraber kiracısı Feridun G.'nin işlettiği restorana geldi. Feridun G. ile Rıfat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Arbede sırasında Feridun G., Mehmet İ.'yi bıçaklarken, Rıfat S. ise darbedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Feridun G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Haber
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Kocaelisporlu taraftarlar takımlarını, koruyucu elbise ve maskeyle uğurladı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:17:18. #1.14#