Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)
TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
02.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:06
TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: DHA