KIRAÇ'TAN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ
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KIRAÇ'TAN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ

KIRAÇ'TAN YERİN 72 METRE ALTINDA 1 MAYIS KONSERİ
01.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:31

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konseri düzenledi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konseri düzenledi. Konser öncesi konuşan Vali Yerlikaya, "Şu anda yerin 72 metre altındayız. Yeraltında, yeni yollar açan işçilerimizin yanındayız. Türkiye, işçisi ve emekçisiyle büyüktür" dedi. 

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, evlerde kutlandı. İstanbul Valiliği, evlerinde kalan vatandaşlara ve işçilere moral olması için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde Kıraç konser düzenledi. Yerin 72 metre altında Kıraç'ın şarkılarını seslendirdiği konser, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ve valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Şantiye alanında bulunan işçiler de konseri seyretti. 

YERİN 72 METRE ALTINDA KONSER

Konser öncesi konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugünümüzü ve yarınlarımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor, başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisi ve emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor. İstanbul onların ellerinde yükseliyor. Evet, her iş zor, bazıları ise daha da zor. Güneşi görmeden, yerin altında çalışmak bu zor işlerden biri. Şu anda Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro inşaatında, yerin 72 metre altındayız. Burası, İstanbul'da yeraltında çalışılan en derin mesafedeki şantiye. Yeraltında, yeni yollar açan işçilerimizin yanındayız" dedi.

 "BİRAZ DAHA SABIR"

Vali Yerlikaya koronavirüs nedeniyle tarihi bir sınavdan geçildiğini söyleyerek, "Evde kaldığımız bugünlerde, morale ihtiyacımız var. Bugün sevgili Kıraç ile evlerinize misafiriz olacak, hep birlikte moral depolayacağız. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle tarihi bir sınavdan geçiyoruz. Aldığımız tedbirlere gösterdiğiniz anlayış, sabır ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Biraz sabır demekten hoşnut değilim ama 'Biraz daha sabır' diyeceğim. Salgınla mücadele günlerinde sağlık çalışanlarımız tarihi bir hizmette bulunuyorlar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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