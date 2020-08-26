Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser Araçları içinde alana gelen vatandaşlar, Kıraç'ın eserleri ile coştu Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Kıraç, Kocaeli'de düzenlenen arabalı konserde araçları içindeki hayranlarını seslendirdiği eserlerle coşturdu.

Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser

Araçları içinde alana gelen vatandaşlar, Kıraç'ın eserleri ile coştu

KOCAELİ - Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Kıraç, Kocaeli'de düzenlenen arabalı konserde araçları içindeki hayranlarını seslendirdiği eserlerle coşturdu.

Rock müziği sanatçısı Kıraç, İzmit Milli İrade Meydanı'nda hayranları ile buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen arabalı konserde, konser alanına geldikleri araçları içinde olan vatandaşlar, hayranları olduğu Kıraç'ın en sevilen eserleri ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında araçları içinden takip eden vatandaşlar, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik ettiler. Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Kıraç, ertelenen konserin düzenlenmesinde emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek Kocaelispor'un şampiyonluğunu, Malazgirt zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde araçları içindeki vatandaşlar, zaman zaman korna çalarak Kıraç'ın şarkılarının coşkusuna ortak oldu. 2 saat boyunca Milli İrade Meydanı'nda sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, kendisini izlemeye gelenlere teşekkür ederek konserini sonlandırdı.

Kaynak: İHA