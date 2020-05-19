Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi
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Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi

Türk pop müziğinin sevilen sesi Kıraç'ın, Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak çektiği 19 Mayıs Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Kıraç'tan Bursalı gençlerle 19 Mayıs klibi
19.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:58

Türk pop müziğinin sevilen sesi Kıraç'ın, Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak çektiği 19 Mayıs Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Bursa'daki bir kolejin öğrencilerinden oluşan orkestra grubu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı sanatçı Kıraç ile proje gerçekleştirdi. Sözü ve müziği Muammer Sun'a ait olan "19 Mayıs Marşı"nı evden enstrümanlarıyla seslendiren liseli gençler, usta sanatçı Kıraç'a eşlik etti. 19 Mayıs Marşı'nı hep bir ağızdan seslendiren Kıraç ve öğrencilerin yer aldığı video klip de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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