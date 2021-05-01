Kıraathaneye polis baskını; kimi "fal bakıyordu" dedi, kimi perdenin arkasına saklandı
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Kıraathaneye polis baskını; kimi "fal bakıyordu" dedi, kimi perdenin arkasına saklandı

Kıraathaneye polis baskını; kimi 'fal bakıyordu' dedi, kimi perdenin arkasına saklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de akşam saatlerinde kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan polisler, baskın düzenledi.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan polisler, baskın düzenledi. Baskında iddiaya göre iskambil kağıtları ile oyun oynayan 4 kişi oyun oynamayıp fal baktırdıklarını söylerken bir kişi de perdenin arkasına saklanarak cezadan kurtulmak istedi.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan polisler, baskın düzenledi. Polislerin baskın yaptığı kıraathanede bir masada oturan 4 kişi önce maç izlediklerini söyledi, daha sonra ise iskambil kağıtları ile fal baktıklarını iddia etti. Ekipler, önlemlere uymayan şahıslara idari para cezası uygulandı.

Perdenin arkasına saklanarak cezadan kurtulmaya çalıştı

Yapılan baskın esnasında masadan son anda kalkarak kaçan ve dükkanın kenarında bulunan perdenin arkasına saklanan kişi ise ceza yemekten kaçamadı. Aynı kişi polislere sık sık "Gidip yalvarsak bir şeyler yaparlar mı?", "Cezaya taksit oluyor mu?" gibi sorular sordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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