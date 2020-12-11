Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza

11.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:42

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynadıkları belirlenen 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynadıkları belirlenen 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza uygulandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kemalettin Mahallesi Fabrika Aralığı Sokak'ta, önceden kiralık araç dükkanı olarak kullanılan iş yerinin duvarının yıkılarak, yan taraftaki balıkçı dükkanının ikinci katına merdiven yardımıyla kumar oynamak için gidildiğini tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi O.E. ile 10 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun kağıtları ve taşlarla oyun oynadıklarını belirledi.

Bu sırada oyun oynayanlardan N.G. ekiplere yakalanmamak için 3,5 metre yüksekliğindeki pencereden atladı.

Bacağından yaralanan N.G. hastanede tedaviye alındı. Bu arada iş yerinin lavabosunun bulunduğu bölümün polis baskınına karşı bahçeye kaçmak için açılır kapanır şekilde yapıldığı ortaya çıktı.

Ekipler, iş yeri sahibi ve 10 kişiye toplam 37 bin 450 lira ceza yazdı.

Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Son dakika haberleri: İnternet kafede oyun oynarken yakalandılar; 47 bin TL ceza uygulandı
Son dakika haberleri: İnternet kafede oyun oynarken yakalandılar; 47 bin TL ceza uygulandı
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Caner Cindoruk
Spor Falcao Okan Buruk Şenol Güneş Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:42:26. #1.15#
title